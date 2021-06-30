中航(2612)今天舉行線上法說會，公司指出，今年各國鋼鐵需求增加，鋼廠營收獲利雙成長進而帶動鐵礦砂需求與價格上揚，第2季供需呈正面發展，而遠期租金價格上漲、長期新船加入數量少、環保節能議題會持續發酵等因素，看好散裝航運後市。

中航指出，今年第1季淡季不淡，海岬型散裝輪運價在第2季如預期創高，受惠鐵礦砂價格續創10年新高，今年上半年均價維持美元183/噸，其中，大陸今年前5月鐵礦砂進口量年增率約5.5％，合計港口庫存量仍在相對低點，第2季供需呈正面發展，現貨、遠期運費同步上漲，可望反映在未來長約換約價格，對下半年換約價格正面看待。

波羅的海運價指數BDI昨日來到3418點，上漲94點，近一周漲幅達9.59％。相較於2019年BDI的平均指數為1353點，2020年的平均是1066點，今年到6月為止，平均為2221點。海岬型的日租金在日前一度雖然回到日租金2萬美元，但很快回升到3.2萬美元，第3季的遠期市場日租金價格更飆上4萬美元。

中航也擴充運能啟動新造船計畫，今年5月與青島北海船廠簽約建造二艘21萬載重噸紐卡斯爾極限型高規格環保節能散裝輪，每艘造價為美金5850萬元，預定2023年交船。二艘新船不但符合最新環保法規與排放標準，也領先業界超前部署，預先達到IMO第三期能源效率設計指數級別。

今年各國疫苗陸續施打，全球解封有望，而大陸經濟持續增溫，全球GDP可望於今年成長超過6％。另一方面，中澳貿易關係緊張，大陸去年開始抵制澳洲煤炭，今年以來仍未有所改善，澳洲增加出口至印度，而大陸持續轉向自印尼等國進口，也是市場下半年關注焦點。而大陸5月宣稱對黑系商品進行調查並採取行動，以防止通膨阻礙經濟復甦，因此市場隨時關注原物料價格過熱及官方各項降溫措施，不過，第2季開始中、小型散裝輪再度受惠於南美穀物出口量大幅增加，運價再次超前海岬型船，因此市場期待開啟新一波的連動效應。