隨著數位科技發展，智慧卡、行動支付、晶片護照、身分證件電子化等資訊安全產品需求提升，取得ISO/IEC 15408安全認證已成為產品能否上市的重要關鍵。台積電(2330)持續通過ISO/IEC 15408 EAL6安全認證，將可節省產品認證的時間成本，協助客戶產品贏得市場先機。

台積公司除了協助客戶的資訊安全產品取得認證外，為免除客戶於產品生產過程中必須每次重複認證的程序，台積公司率國內業界之先、持續以垂直整合形式通過認證，截至民國110年6月，總計有四個超大晶圓廠及二個封測廠取得ISO/IEC 15408廠區安全認證EAL6等級，具備隨時可接受並生產高安全性產品的防護規格，讓終端產品應用更安全。

台積公司資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，通過ISO/IEC 15408 EAL6安全認證是製造安全晶片的重要指標，不僅代表台積公司的安全防護獲得國際認可，同時協助客戶節省產品認證的時間成本，讓產品更快上市。

ISO/IEC 15408分為產品認證（Product Certification）與廠區認證（Site Certification）二大類別，產品認證方面，每年台積公司均針對客戶的高安全性晶片產品，透過第三方單位稽核製造生產的廠區，目前晶圓十二A廠、晶圓十五A廠、晶圓十八A廠皆已協助客戶成功取得產品認證；台積公司亦同時持續進行廠區認證，包括晶圓十二B廠、晶圓十四A廠、晶圓十四B廠、晶圓十五B廠以及先進封測二廠、先進封測五廠皆取得ISO/IEC 15408 EAL6安全認證，節省客戶因認證耗費的時間成本，加速產品上市時程。

台積公司指出，預計民國110年年底前取得晶圓十五A廠ISO/IEC 15408安全認證，民國111年擬針對先進封測六廠（建置中）及超大晶圓廠區的擴增廠域進行認證作業，全力強化安全產品保護實力。