根據業內30日最新消息，中國化工集團(ChemChina)欲分拆旗下的先正達(Syngenta)，然後在上海科創板IPO（初次公開發行），預估可籌資約650億人民幣，約100億美元。

先正達最快可能會在30日宣布更多IPO細節，據悉，整個IPO若包括500億美元負債，規模將達600億美元左右。不過，先正達不願就此報導評論。

2017年6月，中國大陸中國化工集團以430億美元，收購瑞士先正達（Syngenta），且中國化工擁有先正達近95%股份。中國化工當時計畫，陸續把先正達從瑞士交易所、以及在紐約交易所的美國存託憑證（ADS）下市。藉由這樁中企4年前最大規模海外合併案，中國化工立刻躋身全球農化產業大腕之位。

2020年6月，中化集團與中國化工旗下的農化部門合併後，先正達集團正式成立。然後，先正達中國又誕生並成為中國大陸最大農化產品供應商，旗下有1.4萬左右員工，2019年營收約56億美元。