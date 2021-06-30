39歲香港女星貝安琪是中德混血兒，她曾演出無綫電視劇《巨輪》、《使徒行者》等，2017年她和德籍男友Simon生下一兒Sebastian（貝小龍），近年則淡出演藝圈。最近她分享帶兒子去飯店度假，可見她性感比基尼上身跟兒子開心戲水，母子倆還牽手一起跳水，不畏走光。

貝安琪出生於演藝世家，母親是女星劉香萍，父親則是德國人，母女倆本來感情不錯，去年劉香萍遭飯店指控借錢沒還，劉香萍當時心痛40年來的好形象蒙上汙點，指自己過去形象正面、誠實，要求對方道歉，也表示和女兒關係受影響，遭貝安琪私下質問：「媽媽妳又做了什麼？」，去年10月母女才和好如初，兩人更一起過中秋節。

貝安琪拉兒子跳水。（圖／翻攝自ankiebeilke IG）

而外型火辣的貝安琪，2016年宣布與德籍設計師男友Simon訂婚並有了愛的結晶，隔年生下混血兒子，渾圓大眼可愛度被讚直逼周汶錡的兒子。原先貝安琪和男友計畫2018年結婚，同年8月卻傳出兩人為了結婚場地吵架，受訪時她承認原本9月要宴客有了變數，便因故改成9月辦登記、11月舉行中式酒席。

Rosemary穿低胸泳衣，身材零走樣。（圖／翻攝自rosemary_vdb IG）

熱愛做瑜珈的貝安琪，產後不久就恢復纖瘦體態，最近她帶老公和兒子到飯店度假，大秀幸福美照，同行的還有另一位名模Rosemary，兩人雖然都已升格人母，但高挑比例好的她們天生麗質，不僅身材依舊凹凸有致，小腹平坦，四肢也十分纖細，身形完全零走樣、零贅肉，也被網友讚是最正辣媽。