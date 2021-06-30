33歲趙麗穎與大她9歲的馮紹峰在4月中閃電宣布離婚，結束2年多的短命婚姻，恢復單身的趙麗穎把重心放在工作上，每回現身都以絕佳顏值和好身材美呆外界，不過趙麗穎則被港媒傳出身邊有高富男追求，對方愛屋及烏、願意接受趙麗穎的孩子，不過趙麗穎目前無心談感情，她一心只想投入工作，不願依賴其他人事物。

恢復單身的趙麗穎人氣依舊很高，工作滿檔的她一甩離婚陰霾，趙麗穎積極拍戲、出席時尚活動、直播，每回亮相都敬業展現絕佳狀態，不過一舉一動備受矚目的趙麗穎，今（30日）則被《東網》爆料，身邊已有高富男子對她展開熱烈追求，對方不在乎趙麗穎有過一段婚姻，對方愛屋及烏，並表示願意接受趙麗穎與前夫的馮紹峰所生的孩子。

趙麗穎與馮紹峰在4月宣布離婚，雙方將共同撫養兒子長大。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

不過趙麗穎恢復單身至今才2個多月，她現在無心談感情，且一心只想工作，爆料者還提到，趙麗穎認為，只有演藝事業不會背叛自己，其他都不再相信，趙麗穎似乎被上一段婚姻而受打擊，讓她埋頭工作，不願敞開心胸接受新戀情。

積極工作的趙麗穎雖然被形容成「工作狂」，不過升格當媽的她，無時無刻都關心著2歲兒子，傳出趙麗穎有意把兒子帶在身旁，方便她邊拍戲邊照顧，不過由於孩子是趙麗穎與馮紹峰共同撫養，趙麗穎仍要與馮紹峰溝通、達到共識才行。