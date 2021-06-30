中共迎接建黨百年，宣布黨員人數突破9500萬，事實上中共黨員在大陸被視為菁英分子，要加入並不容易，至少得經過將近20道程序和關卡，一步步從入黨積極分子、發展對象、預備黨員，再歷經一段時間觀察考核後，才能「轉正」成為正式黨員。2017年曾有在大陸發展的台灣青年稱要入黨，據了解，至今仍未有人成功入黨。

據中共中央組織部6月30日發布的消息，截至6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬人，比2019年底增加323.4萬人，增幅3.5％，若與1949年建政時的448.8萬黨員相比，增加約20倍。

根據人民網和共產黨員網的資料，要申請入黨須層層考核，至少要經過將近20道程序關卡。最基本的條件是年滿18歲的中國工人、農民、軍人、知識份子和其他社會階層的先進分子，承認黨的綱領和章程，願意參加黨的一個組織並在其中積極工作、執行黨的決議和按期交納黨費。始可由本人提出入黨申請。

接下來，黨組織會派黨支部書記或副書記談話，瞭解入黨申請人基本情況，若完成談話且合格，可被推薦並確定為「入黨積極分子」，接著要向上級黨委備案。

成為「入黨積極分子」後，需有一至二名正式黨員作為該積極分子的聯絡人，向其介紹基本知識、政治覺悟、道德品質、家庭情況等；接下來，入黨積極分子必須聽黨課、參加黨內活動，分配一定的社會工作、參加培訓，這過程黨支部都會列為入黨考察。

「入黨積極分子」歷經一年以上的教育和培訓，若通過考核，則可被確定為「發展對象」，然後須向上級備案並通過審查。若上述都通過，接下來需要有兩名正式黨員作為入黨「介紹人」，通常若介紹人是具有一定聲望的人，較容易申請入黨成功。

確定為「發展對象」後，接下來要進行政治審查，確定該員對黨的理論、路線、政策的態度，並考核其在政治、歷史和政治鬥爭中的表現，也會調查是否有前科，以及直系親屬的主要社會關係的政治情況。在這過程中，會與申請人談話，並要求查閱有關檔案資料，還會徵求申請入黨者戶籍所在地的基層組織意見。

若政治審查通過，將要展開為期不少於三天的集中培訓，接著需要通過黨支部大會的集體討論和審查，並採取無記名投票方式表決，才能從「發展對象」再進階為「預備黨員」。

接下來，上級黨委會派人談話，對「預備黨員」做再進一步的了解，上級黨委審批通過後，要送到再上一級黨委組織部門備案，始能正式入黨，並編入黨支部和黨小組。在正式入黨後，則需進行「入黨宣誓」，黨組織會對新進黨員提出工作要求。

不過即便完成入黨宣誓，還只能算是「試用期」，接下來會有一年的「預備期」，要參加黨的組織生活、聽個人彙報、個別談心、集中培訓、實踐鍛煉等，待一年的預備期滿，才能書面提出轉正申請。若預備期未通過，可延長一次延長期，時間為不少於半年、不超過一年，若不通過，就會被取消黨員資格。若轉正通過，則要經上級黨委審批，並將審批結果在黨員大會上宣布。

走完上述所有程序，才算真正成為中共黨員。

2017年10月中共十九大之際，一名台灣出生的台籍中共黨員盧麗安，曾引起媒體關注，盧麗安因入黨在台灣被除籍。當時還有包括王裕慶、張立齊、李秉修等幾位在北京的台青，公開表態希望加入中國共產黨。

這幾位「紅統台青」這些年積極研讀中共黨史、修習黨課，有的還參加「支教」活動，到偏鄉從事教育服務，有的人在大陸還會打著黨員名義，不過據了解，到目前為止，上述幾位台青都並未成功入黨。

6月18日，習近平率全體政治局委員重溫入黨誓詞，接下來上行下效，大陸各省市、各級政府部門也都由主官帶領重讀入黨誓詞，譬如中共中央台辦6月25日就由主任劉結一率部屬重溫入黨誓詞。