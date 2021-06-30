日本網站「rankingoo」常舉辦各式各樣的票選，之前它們針對南韓30歲以上的女演員進行人氣調查，不過結果令人意外，以韓劇《愛的迫降》在亞洲爆紅的孫藝真，竟只拿下第3名，宋慧喬、全智賢等大咖女星還跌出榜外。

「rankingoo」找來逾6000名10歲到50歲男、女民眾，票選出心目中喜愛的30歲以上南韓女演員，第10名是《愛的迫降》女二徐智慧，而全智賢僅第9名，第8名是韓孝周、第7名為尹恩惠，第6名則是宋慧喬，全智賢和宋慧喬兩大女神都未進前5名，可見競爭相當激烈。

第4、第5名為朴信惠(圖右)和劉寅娜。(圖／翻攝自IG)

全智賢、宋慧喬沒有擠進前5名。(圖／翻攝自韓網)

而第5名則是頒給《鬼怪》女二劉寅娜，她自然不做作的演技，受到不少粉絲喜愛，加上可愛又性感的美貌，讓她人氣居高不下，第四名為「韓劇女王」朴信惠，童星出身的她，在日本具有高知名度，和不少男神合作過，主演的作品也都有高收視率。

第3名就是因韓劇《愛的迫降》翻紅的氣質女星孫藝真，39歲的她不僅在電影圈有好表現，回歸小螢幕也有出色成績，此外她還和玄彬假戲真做，成為不少人茶餘飯後的話題，

第2名是女團少女時代出身的潤娥，不僅在偶像時期就以清純美貌成為團體門面，更是不少男偶像的理想型，每次有美貌的票選，她幾乎都在榜上，在韓國和日本都擁有高知名度，之前首次擔任電影女主角，與曹政奭主演《極限逃生》，演技更是獲得外界大力讚賞。

第1名則是頒給《金秘書為何那樣》女主角朴敏英，擁有優雅氣質的她，不僅演技精湛，連美貌都讓人難以忘懷，只要她穿過的衣服，都會成為搶手貨，路人以「一見鍾情」形容，大讚她美到有很強的存在感，能演戲長相又出眾。