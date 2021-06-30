迎接7月，星座運勢網站「星座上上簽」分享這個月的幸運星座，白羊座、射手座、天秤座、獅子座7月將有吉星降臨，運勢暴漲，無論是事業運、財運都有明顯的提升，過著順遂的好日子。

▍1.白羊座

白羊座在6月剛剛經歷一段低潮，尤其是財務方面的問題特別棘手，來到7月，白羊座將有吉星庇佑，能夠在短時間內告別霉運，運勢越來越順遂。7月白羊座身邊將會出現貴人，遇到困難會有人主動出手相助，日子過得順利，身邊的朋友也會分享賺錢的門路，有機會賺進額外的收入，鈔票數不完。

▍2.射手座

射手座的運勢在7月逐漸回溫，事業運、財運雙雙上升，整體運勢也非常順遂，在職場上只要能夠保持初心，就能讓事業更上一層樓，迎來事業的一個小高峰。射手座在7月將有加薪機會，或能夠獲得額外的獎金，手頭在這個月寬裕不少。

▍3.天秤座

天秤座在7月初就有吉星降臨，這個月偏財運很旺，會有貴人指引投資方向，一口氣賺進大筆錢財，除此之外，買樂透也特別容易中獎，上班族有機會獲得額外獎金，是驚喜連連的一個月。這個月天秤座在工作上有機會突破自我，事業更進一步，能夠沉浸在難得的成就感之中。

▍4.獅子座

獅子座7月好運連連，有貴人主動幫忙，事業上表現亮眼，讓大家驚艷不已，能夠被主管重用，甚至獲得升職機會，新的職位能充分展現自己的領導能力，前途一片光明。財運方面，除了升職連帶讓薪水提高，還有機會獲得天降橫財，要好好把握這個月的好運。