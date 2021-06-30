花蓮市今預約疫苗統計。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉今預約疫苗統計。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

玉里鎮今預約疫苗統計。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

其他鄉鎮衛生所今今預約疫苗統計。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

社會處防疫暖心食堂餐券發放地點。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

社會處防疫暖心食堂餐券發放地點。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天開放75歲以上非原民長者及65歲以上原民長者預約接種莫德納疫苗，不少民眾開放時間一到趕緊搶著預約，以致網路預約系統一度當機，衛生局統計，花蓮市、吉安鄉網路預約人數高達9成，相當踴躍，不過偏鄉仍低迷，籲請村里長走進長者家中協助預約。

花蓮縣政府預計在7月3日替長者接種莫德納疫苗，衛生局與各衛生所今早8點同步開放電話與網路預約，許多長輩與家屬7點50分就在等待，8點一到立即撥打預約電話及上網登記，以致8點到9點因人潮瞬間湧入，電話一度被打爆，網路一度當機。

衛生局長朱家祥指出，花蓮市、吉安鄉第1批莫德納疫苗預計接種人數分別為1200及1000，網路及電話預約名額皆各開放1200及1000位，不過網路預約十分踴躍，預約人數高達1101人及1104人，電話卻僅20％左右，建議民眾可多加利用電話預約。

朱家祥說，不過同仁在網路後台作業發現，花蓮市和吉安鄉有很多鄉親重複預約，甚至有人一口氣預約了5次，因此後續會定時盤點，將重複名額去除，繼續開放名額。而其他鄉鎮的預約人數與預計施打數仍有段距離，則呼籲村里長拜訪詢問長者是否有需要預約接種。

因花蓮市與吉安鄉預約名額剩下不多，不少長者擔心自己會打不到莫德納疫苗，縣長徐榛蔚強調，花蓮共配發的23100劑絕對會讓每位長者都能接種得到。

花蓮全縣目前的接種率約10.12％，徐榛蔚再度說明不跟進北市夜市微解封的原因 ，北農與環南市場迄今已逾120人確診，Delta變種病毒野在屏東現蹤，疫情並沒有趨緩，加上全國接種率不到10％，防禦能量低，不希望開放夜市而讓其他鄉親陷於危險，最後，她也呼籲傳統市場與夜市攤商應儘速申請紓困方案，大家共體時艱，度過難關。

隨著三級警戒不斷延長，縣府號召13鄉鎮市餐飲業者加入防疫暖心食堂的行列，提供生活陷入困境以致三餐不繼者餐食；社會處將在13個戶政事務所及5處社會服務中心發放餐券，民眾一次可領取2日份，並到貼有防疫暖心食堂合作店家標章的餐廳憑券換取餐點。