新冠肺炎疫情趨緩，今本土新增55例，其中北市新增22例。對此，台北市長柯文哲表示，現在有70％的感染是家戶感染，像是北投區昨4例感染全都是家戶感染，呼籲民眾在家吃飯的時間、空間都錯開。

柯文哲表示，北市今新增22例確診，隔離人數從3000人降至1000人左右，依據台北市20家專責醫院的快篩數據，近日確診數下降緩慢，發現因新增案例約7成都是家戶感染。

柯文哲指出，從統計案例來看，70％屬於家戶感染，真的在社區感染不多，畢竟人很難回到家裡後還戴口罩，前台北市感染最主要理由是家戶感染，偶而1、2個社區感染，回家一傳染就4個，「北投區昨天有4例感染，全部都是家戶感染」。

柯文哲指出，現在主力感染是家戶感染，要讓台北案例再少一點，家戶感染一定要有更好的控制，儘管家裏戴口罩不容易，但盡量維持社交距離，重要是吃飯必須時間或空間隔開，因為脫下口罩最容易成為重要口沫感染源。

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