疫情擋不住買屋熱情？據金管會統計，5月國銀房貸加計土建融放款淨增974億元，是今年以來單月次高，其中房貸增758億元、建融增216億元，房貸放款餘額已逼近8.3兆元、土建融則是破2.9兆元，都續創歷史新高。

同時，因為房貸及土建融業務持續成長，但存款因疫情及市場變化波動大，銀行承作不動產的「警戒線」，即銀行法72-2條房屋與企業建築放款餘額不得逾存款與發行金融債餘額30％，據銀行局統計，到5月底所有國銀平均比率已達26.97％，亦創史上新高。

38家國銀中，5月底有3家銀行比率超過29％，即已接近放款上限，家數算是近年的新高，另外有7家則在28~29％之間。

儘管政府從去年下半年陸續祭出相關打炒房措施，如央行的加強版選擇性信用管制，金管會亦配合金檢、匡列建築融資集中度過高的銀行等，似乎亦未減緩放款成長的速度。

銀行局副局長黃光熙表示，5月房市仍算熱絡、新屋陸續交屋，另外就是中古屋市場交易亦佳，因此銀行房貸金額持續增加；同時因為5月有企業資金調度，造成部分銀行存款下降，但房貸放款續增，所以以銀行法72-2條來看，就有三家銀行已超過29％，逼近警戒的30％水位，比4月時只有1家，5月可說「暴增」2家。

5月底房貸逾放比僅0.1％，亦是近年的新低水準，有擔保、資產品質佳，成為銀行放款首選，因此房貸業務持續增加，前5月累計已增2773億元，5月底房貸放款餘額來到8兆2948億元，6月即可能破8.3兆元。

至於建築融資部分，5月底逾放比0.15％，亦是低於銀行整體逾放比，5月底建融放款餘額達2兆9179億元，前5月共增1268億元。

國銀房貸加計建築融資到5月底已達11兆2127億元，持續創歷史新高，約占銀行總放款的1/3，是銀行放款極重要的業務，不過在金融機構競爭下，房貸利率1.5％上下，利差並不高，是銀行用來去化資金、維持客戶關係的工具。