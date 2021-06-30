漁業署去年委託地方政府，推動廢棄刺網漁業漁具標示措施，宜蘭縣政府在今年6月初完成實名制宣導與輔導作業，7月1日起展開查核，未依規定標示或不實，最高可罰15萬元，縣府鼓勵廢棄刺網回收，每公斤獎勵金15元，期限至今年10月31日。

宜蘭縣政府指出，海洋廢棄物是全球關注的重要議題，受到人為活動、地形及潮汐影響，海洋易堆積廢棄漁網具等廢棄物，為解決海洋廢棄物問題，推動網具實名制，規定網具上的浮球、浮子須依規定標示編號，以利稽查辨視。

實名制規定刺網漁業漁船出港前，應在網具兩端浮球或旗幟，以及每間隔50公尺以內的浮子標示漁船統一編號，浮子小於8公分或無浮子者，浮子綱至少標示1處，未依規定標示或標示不實者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並沒入其漁獲物及漁具。

廢棄刺網須去除浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物後，縣府以每公斤15元獎勵金回收，對象限設籍宜蘭縣漁民，期限至今年10月31日。漁民可事先撥打預約電話，至烏石港及南方澳漁港等暫置區回收；回收獎勵總經費為45萬元，經費有限，請漁民盡早預約回收，頭城烏石港預約電話03-9777873陳先生，蘇澳南方澳港預約電話03-9968511陳小姐。