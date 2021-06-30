太陽能市場近期有些不平靜！太陽能系統業者指稱，部份本土太陽能模組製造廠商違約不交貨，並透過媒體放話希望政府開放東南亞甚至大陸的模組進口。本土太陽能模組製造廠業者認為，商場上難免遇有合約爭議，通常透過友好協商，協商不成也可以透過司法解決。台灣發展綠色能源，不僅是在創造就業機會，同時能源自主也是保障國家安全。

據了解，以前由於太陽能電廠建廠期間長，而模組長期屬於跌價使得模組交易從報價、簽約至實際出貨，動輒數月甚至一年半以上，但模組生產周期是短暫的，因此系統商往往會把半年後預估跌價價格納入議價；當這種生產與交貨的時間落差，且在價格波動和原預估大不相同時，就不免會發生商業條件的爭議。

對於近期市場上的交易爭議，茂迪(6244)總經理葉正賢表示，茂迪不是當事者，但我們一再強調有糾紛可以透過溝通協調，再不行也可以走司法程序解決。

葉正賢指出，過去十餘年模組延期交貨通常都是系統商要求延後，而非製造廠商，模組延遲交貨很多理由都是遇到地方抗爭、機構刁難、整地困難等因素，因此長期以來模組製造商經常要為開發商延遲取貨而背負很多庫存。

過去的延遲取貨並不會造成買賣雙方太多爭議，主要是十多年來模組成本隨著時間因素呈現不斷下跌趨勢，所以系統開發商普遍存在模組實際交貨價格會比報價低的預期心理，並把這種預期心理反映在計算投資報酬上。過去的經驗顯示，只要模組價格大幅下跌，即使已簽約並付訂，很多開發商仍會要求降價或放寬其他交易條件，如延後付款或拉長保固期限等。

葉正賢表示，這次模組成本急遽上升是12年來僅見，也是全球供應鏈因應嚴峻疫情的結果，市場變化非模組製造商所能掌控，建議政府對少數商業爭議，由買賣雙方自行協商或尋求仲裁等方式解決；也希望少數團體不要慫恿系統商故意延宕工期，對政府施加壓增加困擾。

業者指出，我國目前模組年產能達3GW以上且模組效率與國際一線大廠相當，並陸續擴充中，足以應付台灣未來需求，絕非某些錯誤訊息所言只有1.5GW。能源是國安問題，近期美國喬治亞州參議員Jon Ossoff提出美國太陽能制造法案（Solar Energy Manufacturing for America Act），給美國太陽能製造商提供稅收減免，除了支持發展綠能源，可以與中國相關產業競爭，阻止中國壟斷市場，甚至保障到美國的國安。