陳鎮川是知名經紀人和製作人。（摘自臉書）

陳鎮川是張惠妹經紀人、金曲獎頒奬典禮總顧問。他去年跟老公Darren結婚，今年2月在美國藉由合法代孕方式喜獲麟兒「陳陳」。他今（30）日在《WOW靠！有事嗎？》節目接受主持人吳小帽訪問，分享當新手爸爸的甘苦，以及赴美做人的過程，自爆第一次取「精」竟遭到醫生打槍。

陳鎮川回想，當時診療室內有個像看牙科的椅子，坐在上面完全沒有性慾，而且現場書籍跟DVD都不是為同志準備的，還好他自己手機有漫遊。不料「做」完以後，醫生卻說他的精子活動力很差，問他上次射精時間，他才知道原來不能超過3天不射精，理由是「不要多，要新鮮」。他隔天早上再做一次，醫生才滿意品質。不過後來因為他跟女方有罕見疾病的因子重疉，所以採用Darren的精子。

談到生小孩的動機，陳鎮川說自己很喜歡小孩，十幾年前就想生，但是當時母親反對，質疑他教養小孩的能力，直到母親走後的第一個年夜飯，因為妹妹嫁人了，母親也不在了，他驚覺「怎麼除夕只有我一個人？」除夕的寂寞感讓他決定一定要生小孩，把家建立起來，至少以後有人陪伴。

身為同志父親，他坦言，在帶小孩方面，女人確實比男人強，他和Darren從半年前開始看youtube影片吸收大量知識，學習如何當爸，現在最常搜尋4個月嬰兒適合玩什麼？而他最擔心小孩以後會遇到言語被霸凌的問題，他認為自己必須要做功課，告訴孩子他怎麼來到這個世界，為什麼會有兩個爸爸、沒有媽媽。

近來疫情三級警戒，防疫期間他和Darren在家裡忙的不可開交，他直呼有了小孩，這六個禮拜時間過的超級快、超級累，他自嘲很神經質，光是小孩拉肚子就帶他去看醫生好幾次，帶到醫生叫他們不用再去，因為真的不是大事，為了減輕負負擔，他現在請了全天候的保母，他幽默說，希望小孩健康、有禮貌、人緣好、功課隨便，而自己「我現在的心願是保母永遠不要請假」。《WOW靠！有事嗎？》明天播出陳鎮川訪問下集。