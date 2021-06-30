109學年全國技藝教育績優人員，樹德家商美容科老師趙自屏和學生吳孟芳雙雙獲選。（校方提供）

109學年全國技藝教育績優人員，樹德家商美容科老師趙自屏和學生吳孟芳雙雙獲選，吳孟芳另獲109學年度家事技藝競賽美容組冠軍，也獲高雄市3Q達人之AQ達人特優獎，樹德家商孝悌楷模的她，今年還如願在技優甄選，入榜國立台中科技大學。

吳孟芳國中參加樹德家商國中技藝班後，發現自己對美容技藝領域很有興趣，在國中技藝競賽中也得到第1名的好成績，雖然有機會到公立高職，但偏愛樹德家商優質師資與設備，選擇繼續留在樹德提升自己的知識與技能。

去年11月，她奪得全國家事類科技藝競賽美顏組第1名，父母覺得這個從小就讓他們傷腦筋的孩子沒有選錯學校念錯科系，如今還成為他們的驕傲。孟芳也很感恩地將這些成就歸功於樹德師長的栽培及學校軟硬體的支援。

身兼吳孟芳導師和技藝競賽指導老師的趙自屏，在樹德家商奉獻超過30年，回想帶領孟芳的這3年，心中滿是悸動，因為投注好多心力及努力，讓外界認為不是聰明乖巧但有天份的孟芳，也能如此驕傲有自信，過程雖然辛苦，但結果甜美。

趙自屏去年指導實用美顏班學生王皓瑄、張晴婷，獲得全國美容職類金牌、銀牌及備選國手資格，兩人也因優異成績，保送國立台中科大。本著教育熱誠，趙自屏曾兩度自願到偏遠山區六龜國中支援技藝班課程，2014年還創下六龜國中技藝競賽美容組第1名。

校長陳茂霖說，兩位師生檔與其說師生，其實更像母女，常常鬥嘴又常開玩笑，於公於私合作無間，3年來相處默契破表，屢屢創下優異成績，也擦亮樹德家商招牌，並獲得教育部技藝教育績優獎的公開表揚頒獎。