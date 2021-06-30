苗栗縣施打莫德納疫苗，部分支援市場人流管制任務的基層公務人員無法列入施打名單。（謝明俊攝）

苗栗縣施打莫德納疫苗，部分支援市場流管制任務的基層公務人員無法列入施打名單。（謝明俊攝）

鄉鎮市首長都是實際執行第1線防疫人員，但因全國疫苗嚴重不足，無法列入優先施打名單。（謝明俊攝）

苗栗縣7月2日起開始施打美國贈送的莫德納疫苗，雖然包括有第2類的地方公務人員，但因僧多粥少，部分實際支援防疫任務的基層公務人員，例如協助市場人流管制工作者，以及鄉鎮市長等，至今都未列名冊施打，讓基層公務人員執行任務時膽顫心驚，只能自求多福。

由於全國疫苗嚴重不足，苗栗縣雖一度爆發科技廠商員工群聚染疫，確診人數至昨日為止高達569人，但中央配發至苗栗縣疫苗始終不足，與確診人數僅2位數的高雄相比，完全不符比例原則，苗栗縣長徐耀昌29日再向前立法院長蘇嘉全請願要求多撥疫苗，但卻隨遭綠營側翼圍剿施打不力，讓苗栗鄉親不禁齒冷綠營作為。

也由於疫苗總量嚴重不足，加上中央配分疫苗不公，使得苗栗縣所獲疫苗杯水車薪，須嚴格管控施打名冊，也造成許多實際在第1線執行防疫勤務的人員，自提升3級警戒至今1個半月來，都是在無疫苗保護的情況下，在第1線執行任務。

苗栗縣基層公務人員優先施打疫苗，除了警察、消防人員以外，鄉鎮市所內是以清潔隊人員為最早施打對象，接著在徐耀昌的請命下，各村里長列入第2梯次優先施打人員，接下來則為里幹事及殯儀館接觸大體的工作人員。

由於疫苗珍貴，所以許多鄉鎮市衛生所都排定緊密的施打梯次，以減少殘劑數量，一遇有殘劑，則立即通知後續加入優先施打名單的第1線公務人員前來接種，例如頭份市立殯儀館內接觸大體的工作人員有8人，都是依次使用每天施打殘劑，克難的情況令人心酸。

苗栗縣將從7月2日起開打美國贈送的莫德納疫苗，陸續增列部基層公務人員施打，例如，市場管理人員及各地鄰長等，但因各地公所人力不足，像竹南、頭份及苗栗市有大型傳統市場，現有市場管理人員不足應付實聯制及人流管制任務，所以需要調派其它課室人員支援，但這些支援人員卻無法列入施打，讓基層人員輪到市場上班時，都會心驚驚。

日前，徐耀昌以各地鄉鎮市首長都是實際第1線防疫工作人員，向中央請示列入優先施打名單中，但是始終是已讀不回，使得全縣18個鄉鎮市長在執行防疫工作的時候，都只能自求多福了。