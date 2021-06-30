台灣因疫情關係進入三級警戒已2個月，如今尚未能解封，民眾無不擔憂又苦悶，而在防疫生活中，美女主播連昭慈分享了一則生活小故事，因為一件洋裝差點出動警消，但結局神展開，讓她直言在宅家期間，看見台灣人的溫暖。

在苦悶三級警戒宅家防疫日常中，主播連昭慈分享了一則驚奇卻感人的故事，她日前出現在「林口大家庭」臉書社團，po文求救表示自己有件洋裝不小心離家出走，飄到樓下已快2星期，「它一手緊緊抓著欄杆歷經風吹日曬雨淋，看了實在好心疼」。

而連昭慈不是沒有嘗試要接洋裝回家，她的問題是聯繫不上屋主，管委會也知道這件事，但就是束手無策，因此上網求救，而連昭慈也在個人臉書po出此事，分享了多張「當事洋裝」的現場照，形容她這件有著紫色裙擺的洋裝，「展現無比堅毅的求生意志，歷經三百多小時的風吹日曬雨淋，完全沒有放棄」，讓她每天看著都覺得不知如何是好。

她表示，目前唯一想到的方法，就是請消防隊幫忙，用雲梯車搶救下來，但覺得不該這樣濫用救護資源，因此才抱著姑且一試的心情，po文到地方社團，不料po文才不到1分鐘，馬上有網友拍下自家陽台的照片，詢問是否是這件洋裝，「不到五分鐘，我那固執又任性的洋裝，竟然終於被這位熱心的鄰居救了下來」，讓連昭慈超感動，覺得台灣善良的人好多，臉書力量好強大，在她絕望時給了希望，但最神奇的是，那件洋裝經歷3百多個小時的折騰，竟然毫髮無傷，連袖子都沒破，讓她直呼太神奇，心裡暖暖的，並感謝鄰居的神救援，笑稱：「宅在家也能做善事」。