計程車油門煞車連桿改善後，將成為防疫助力一員。（中彰投分署提供／陳世宗台中傳真）

因應中央疫情指揮中心發布三級警戒延長至7月12日，中彰投地區率先全國啟動運用「視訊評估」，提供身心障礙者「職務再設計」服務；以利疫情期間持續協助身心障礙者改善工作需求，排除職場障礙，也為企業解除身障員工工作難題，兼具開拓工作機會、穩定就業與勞資雙贏。

為幫助身心障礙者改善工作上的急迫需求，保障其就業權益。中彰投分署長林淑媛說，該署特聯合台中、彰化、南投3地方政府勞政主管機關，經不斷討論評估後，訂定並啟動中彰投分級評估及彈性因應措施，委託職務再設計專家輔導團隊在防疫考量及身障者現況評估二者兼顧情形下，啟動遠端視訊。

中彰投分署輔以個別案例相關配套，作為替代過往的實地訪視，以掌握身障者的工作內容和需求，提供工作改善建議，目前相關專業人員巳順利完成多案評估工作，讓服務不因疫情而中斷。台中市金統立工業為肢體障礙員工提出申請，在防疫期間高度配合，協助事前諮詢、拍照、錄製工作影片及現場視訊等方式，順利且完整的完成審查前的評估工作。

另位罹患小兒麻痺的障礙者，原先從事便利商店大夜班工作，考量體力負荷進而調整職涯方向從事計程車運將工作，預計成為防疫計程車一員，疫情期間專業團隊也運用視訊及影片評估方式，確認個案申請及改裝需求，順利通過計程車油門煞車連桿改裝申請，改善因下肢無法踩踏的問題。

林淑媛強調，本項服務措施除積極協助身心障礙者外，並擴及未持有身障證明，僅持有醫院開立診斷書的失智症者、單側聽損者等有需求者；藉由工作環境、工作設備、工作條件的改善、以及提供就業輔具、調整工作方法等，讓身心障礙者克服工作障礙，充分展現個人才能。