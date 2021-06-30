中山工商線上課程按表操課。（校方提供）

各級學校停課不停學逾1個月，但日前就有立委點出「線上中輟」現象，學生不上線也不交作業。全國最大高職中山工商的作法，除了線上比照實體，按表操課，老師也落實線上點名，全校一、二年級5800多位學生沒人逃學。

對於立委點出「線上中輟」現象，中山工商校長林昭億說，每天早上由導師線上點名，各科老師也將每節出席狀況上傳彙整，學校全盤掌握每位學生狀況，逾1個多月來，全校一、二年級約5800多名學生，都能按表操課，順利線上學習。

汽車二甲班的黃子桓，伯父是本田汽車迷，對雅哥系列如數家珍，因疫情黃子桓居家上課，伯父得知後，跟著一起聽課，甚至還會向老師張議文發問，老師也是有問必答，還打趣說，中山教學是「一人上課，服務全家人」。

幼保科老師李筠譜表示，她重新設計「飾品設計與實務」課程，利用家中常見物品作為教材，先示範教學，再由學生立即實作上傳。學生邱寀圩的媽媽黃心佩是中山校友，女兒在家實作、媽媽從旁指導，母女感情黏TT。