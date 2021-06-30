由大宇資訊（6111）公告，由旗下上海軟星自研開發，推擠式3D角色扮演CCG遊戲《仙劍奇俠傳九野》繁體版今（30日）正式上線，預計七月開始貢獻完整營收。

大宇資訊2021年上半年因為沒有新遊戲推出，營運動能趨緩，第一季稅後淨損2939萬元，較2020年同期及2020年第四季轉虧，每股淨損0.47元。2021年前五個月營收2.05億元，年減2.24％。