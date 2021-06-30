大宇資遊戲上線 7月開始貢獻營收 16:462021/06/30 工商 劉季清 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由大宇資訊（6111）公告，由旗下上海軟星自研開發，推擠式3D角色扮演CCG遊戲《仙劍奇俠傳九野》繁體版今（30日）正式上線，預計七月開始貢獻完整營收。 大宇資訊2021年上半年因為沒有新遊戲推出，營運動能趨緩，第一季稅後淨損2939萬元，較2020年同期及2020年第四季轉虧，每股淨損0.47元。2021年前五個月營收2.05億元，年減2.24％。 熱情普吉島 10大景點與體驗不容錯過 《百貨股》統一超攜電子票證 拚低接觸支付消費商機 #大宇資 #仙劍奇俠傳 #九野 #大宇資訊 #IP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本觀光列車No.1 伊予灘物語12月將退役 明春再登場 09:332021/06/30 生活 疫情改變飲食趨勢 好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為 16:062021/06/30 社會 外帶外送新選擇 飯店美饌推新菜 10:222021/06/30 生活 仙氣男神瘋傳暴瘦脫相嚇壞人 被疑生病他貼無修圖照回應了 13:082021/06/30 娛樂 職場》疫下遠端作業夯 伺服器網路工程師業務量暴增 17:552021/06/30 生活 事情大條啦 LinkedIn爆7億用戶個資外洩慘遭暗網兜售 21:372021/06/30 財經 疫情期間物資源源不絕湧入 桃市消防感謝各界愛心 13:172021/06/30 寶島 全智賢本名曝光 早年亂傳「爸爸是台灣人」公司回應了 12:462021/06/30 娛樂 社會新鮮人、求職者安啦 合庫甄試報名延期到7／15 16:472021/06/30 財經 歐國盃》英格蘭2：0淘汰德國 烏克蘭延長賽絕殺瑞典 10:492021/06/30 體育 湯唯陪尪住南韓曬女兒異常舉動「開始被叫哥哥了」 10:452021/06/30 娛樂 財經熱門新聞 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 鹽田塞港扛不住 零售供應商預告一場混亂將至 - 財經 航運、鋼鐵都噴 押哪一邊？老手用簡單數學題給答案 - 財經 「鋼鐵人」超狂 燁聯漲到熔斷 創18年最高價 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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