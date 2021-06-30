麥當勞中國29日（周二）在浙江溫州解放街的分店開門營業，這是麥當勞在中國第4000家門市。突破4000家之後，麥當勞預計在2021年增開500多家門店，平均每17個小時就開出一間新店。

界面新聞報導，早在2017年，麥當勞與中信和凱雷戰略合作之後，就借助後者在地產物業領域的資源快速開店，例如在上海市場麥當勞目前突破了300家門店。而麥當勞中國行政總裁張家茵在早前也曾表示，一、二線城市外，下沉市場將是麥當勞重點部署的區域。

根據2021年4月29日麥當勞發布的2021年第一季度財報顯示，麥當勞正在從疫情壓力之中恢復，第一季度全球可比銷售額同比增長7.5％。

雖然麥當勞沒有公布中國市場的數據，但從門店計劃中可以看出中國市場對其重要性。麥當勞在財報中透露，預計本年將在全球開設1300家新餐廳，由此計算，中國這個單一市場在新店佔比中就接近40％。