台北市好心肝診所爆發私打疫苗風波，當時衛生局長黃世傑站出來說，他該負最大責任，已向市長柯文哲提出請辭，並獲柯慰留，不過，今天舉行北市議會大會，黃世傑未出席，北市議員苗博雅質疑，防疫期間局長竟請假，代理衛生局副局長陳正誠才坦言，局長自6月28日至7月27日將請假1個月，市府祕書長陳志銘說，因廉委會調查而請假。

北市議會今舉行大會，有議員發現黃世傑請假，苗博雅質疑，身為衛生局長竟在防疫期間請假，陳正誠說，主要是因廉政委員會調查而請假1個月，陳志銘補充說明，衛生局仍有代理人，黃是為了調查避嫌而請假，局長不在位子上，對員工比較好。

議員林亮君提出質疑，局長受廉政委員會調查期間請假？是依據哪一條法律規範？對此，法務局長袁秀慧說，沒有相關法令規定；議長陳錦祥對於黃世傑請假，要求市府會後將書說明送交議會。

議員洪健益也砲轟，局長被調查情緒不佳就不來議會嗎？議員對防疫仍有非常多質疑，總質詢又改書面，是要等到疫情穩定，才來議會報告，「覺得自己當這個議員滿窩囊的」。

苗博雅要求，黃世傑應銷假上班，沒有正當理由就不來，以後議會沒有尊嚴，想逃避議會就請假，請議長要求黃世傑至少在大會期間，為了維繫府會和諧，黃世傑應該來備詢。