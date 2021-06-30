在台灣時間6月30日，東京奧運男籃資格賽已火熱開戰，其中全球分為4大賽區，共有24隊將角逐最後4席資格，而加拿大賽區的比賽率先開打，在主場比賽的強權加拿大最終以97：91戰勝希臘隊，贏得好彩頭，對方主將阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)並沒有參賽，正在打NBA東區冠軍賽。

這場比賽加拿大有10人上場比賽，效力於NBA勇士隊的威金斯(Andrew Wiggins)砍下全隊最高的23分6籃板，而尼克球星巴雷特(RJ Barrett)砍下次高的22分5籃板3助攻，獨行俠鮑威爾(Dwight Powell)12分7籃板、鵜鶘亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)砍下18分。

而希臘這邊則有11人輪換陣容，人人都有得分進帳，「字母弟」柯斯塔斯阿提托康波(Kostas Antetokounmpo)拿了4分，前國王隊球員帕帕揚尼斯(Georgios Papagiannis)拿下11分5籃板，帕帕盧卡斯(Theodoros Papaloukas)則拿下12分8助攻，面對NBA球星如雲的他們能與對手打成這樣已非常不錯。

本場比賽加拿大全場兩分球命中率高達68.4%、三分球27投10中、25罰15中。希臘兩分球命中率也不錯，達到61.5%，三分球31投10中、15罰13中，在罰球數上與對方差距較大，另外加拿大隊陣中還有許多好手，包括雷霆多特(Luguentz Dort)、活塞約瑟夫(Cory Joseph)、馬刺萊利斯(Trey Lyles)、勇士穆德(Mychal Mulder)等人。

下一場比賽他們將迎戰亞洲強權大陸隊，大陸這次少了易建聯、郭艾倫、王哲林等主力戰將，由周琦擔綱本屆最大咖球星，這次他們與希臘、加拿大、捷克、土耳其及烏拉圭分在同賽區，將以兩組方式打循環賽，獲得分組前2名球隊將進行交叉淘汰賽，爭取該賽區唯一1張奧運入場券。