謝承均很珍惜在疫情中還能拍戲、讓觀眾有電視劇可以欣賞。（三立提供）

謝承均很珍惜在疫情中還能拍戲、讓觀眾有電視劇可以欣賞。（三立提供）

謝承均在《天之驕女》飾演的角色因曾被變臉而面癱。（三立提供）

謝承均（右）、亮哲在《天之驕女》都被變臉互換身份。（三立提供）

疫情進入三級警戒1個多月，不少藝人投資的副業也都大受影響，正在拍攝三立八點檔《天之驕女》的本土劇男神謝承均，有手搖飲、餐酒館、洗髮精等副業投資，他30日接受線上訪問時坦言餐酒館停業損失早就破百萬，全台9家手搖飲店整體業績也差很多，幸好洗髮精拜網路購物方便所賜反而賣得還不錯。他擔心餐酒館放無薪假的員工們出路與生計，除了幫他們申請補助，也正在考慮要做外帶外賣，讓員工至少可以回來上班有薪水可領。

雖然副業投資受疫情影響，不過謝承均表示，這也是沒有辦法的事，不只是他心情複雜，全台灣人在這段時間都像洗三溫暖，大家前面很開心過正常生活，疫情爆發後加上疫苗問題，每天在家裡看電視新聞、政論節目都越看越沮喪、負面情緒湧現；在這種狀況下拍on檔戲雖然有相對風險，但往好處想，還可以拍戲賺錢、拍些作品給觀眾欣賞，仍算幸運的。現在劇組拍戲以安全至上，大多是棚內戲、外景戲很少，非必要的臨演都不用，他也不敢回家住，「我本來都回舊家跟媽媽同住，但媽媽和姊姊疫情爆發後完全不出門，買菜都是人家送上門。我就算回家拿個東西也是全程戴口罩、不敢久留。這段時間我都一個人住新家，以前一周大概只去住一天，都被朋友笑是私人招待所」。

他的媽媽已經可以預約施打疫苗，但仍在觀望中，謝承均坦言自己無法給意見、也不敢鼓勵，因為畢竟還是有風險，就讓長輩自己決定要不要打，因為媽媽覺得她整天都在家、暫時先不要打。至於自己如果輪到時就應該會去施打，畢竟每天都要出門工作，身體也應該算健康，副作用不會那麼大。

謝承均之前曾說想轉換環境，接拍其他不同劇種的戲，休息了兩年才又回歸八點檔，他表示，過去兩年只拍一部偶像劇是因為真的太久沒好好休息，他也沒有不想拍八點檔，「我出道第一部作品是電影，早期也是拍偶像劇，只是這些年拍了這麼多本土劇才想要稍微轉換拍戲環境，但其實演藝路上讓我得到最多的也是本土劇。可以再回來真的很開心，因為是我非常熟悉的環境和人事物，有回家的感覺，而且這次角色是悲劇性人物，是我完全沒演過的類型，也不用一直結婚！我很喜歡。」

不過真正促使他回歸，有一半以上的動力是來自媽媽，「我媽是我的忠實觀眾，只要有我的戲她就連重播都一定要看，她是劉以豪的姑姑兼乾媽，如果沒有我的戲，她就會看以豪的，結果以豪這幾年也去大陸發展，我們兩個都沒有戲讓她看！她出門買菜、拜拜時，街坊鄰居老友會一直問一直唸，她就回來唸我！一知道我接演《天之驕女》，她隔天就開心到出門逛街買衣服！總之媽媽開心，我就很開心！這是我另一個小小的成就感。」

謝承均表示，這次飾演的織田健司是以前沒演過的角色類型，他非常喜歡角色設定，不同於以往八點檔角色的表演，讓他得到很多也非常享受。不過一開始媽媽也跟很多觀眾一樣看不懂他的「面癱」演出，問他「為什麼人家都說你是死人臉」、「為什麼你都沒表情、不愛笑」，「因為角色設定織田健司是被變臉的高志龍，前額葉被開過手術、受傷，所以沒有表情。這很難演，只能靠眼神表達喜怒哀樂」，雖然螢幕上是面癱、不愛笑，但他在拍戲現場其實很容易笑場，尤其林佑星、劉曉憶、陳志強等人特別愛鬧他，害他排戲時常常不敢看他們，因為一不小心就會噴笑。

過去很少演爸爸的他，這次劇中被很多人叫「爸爸」，雖然不少網友都誇他把爸爸角色演得很溫暖有愛，但他坦言自己還是有點過不去，一開始也會不准黃玉榮這些過去跟他演同輩的演員叫爸爸，至於他和林昀希的父女感演到讓觀眾折服，竟然還有網友敲碗讓劇中沒有血緣關係的兩人演一對，他也大喊「母湯」，直呼「這不是亂倫嗎？螢幕上已經是父女，觀眾看了應該會不舒服啦」。

他的好友高宇蓁日前在社群Po出新買的一整桌精品，被網友留言酸「把這些買名牌的錢拿去跟賈永婕一樣做公益不是很好」，讓高宇蓁火冒三丈回嗆：「不要在那邊嘴砲了，你又知道我沒有做了，沒有上新聞、沒有Po文就是沒有做嗎？不要再有這種膚淺愚昧的想法，就是有你們這些看到什麼說什麼的亂源。」謝承均對此表示，自己也替她抱屈，因為太多網友只看表面，他們早就默默做很多善事，只是沒Po沒講出來，覺得她受委屈了，「不過她那麼聰明伶俐，這點小事，不需要我特別安慰，會過得去的」。