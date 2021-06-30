疫情嚴峻，許多中小企業營運受到衝擊，台南市至今申請紓困核准件數1982件，金額達10.7億元，以「商業服務業補貼」1681件元最多，依次為「企業紓困貸款」159件、「製造業補貼」134件、「貿易業補貼」6件、「會展業補貼」2件，顯示商業服務業等中小企業受到此波疫情影響最鉅。

市府為協助商圈店家了解各項紓困補助內容，日前已印製「紓困指南」手冊，發放至各商圈組織轉交有需求店家。市長黃偉哲表示，南市府非常重視商業及服務業的紓困，市府經發局、工策會均主動出擊，除了在商圈設諮詢站之外，也主動聯繫中小企業主詢問其是否需要紓困協助，能做的南市府一定盡力而為。

經發局長陳凱凌表示，疫情衝擊國內產業，其中又以屬內需型的「商業服務業」損失最為慘重，有稅籍登記的商業服務業營利事業，如於今年5月至7月期間，任1個月營業額較今年3月至4月的月平均營業額，或較2019年同月營業額減少達50％，均可提出相關證明文件，上網申請營運衝擊補貼。

經發局指出，目前該局協助紓困諮詢件數共計4834件，並主動出擊實地訪視462家廠商以瞭解企業主是否有紓困需求；另外也建立以下多元諮詢服務管道：（1）台南市紓困指南（2）紓困服務專線06-2954293（3）紓困小幫手[email protected]（4）21處商圈、40處公有市場成立「紓困諮詢站」，未來將逐步推廣至區公所等場域，請有需求的企業主透過上述管道申請紓困，市府將盡速協助辦理。