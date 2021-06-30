IT與網路技術整合領導廠商NEC集團（6701.JP）宣布與網路無線射頻（RF）解決方案廠商台揚(2314)展開策略合作，透過各種無線射頻產品強化開放式無線存取網路（Open RAN）產業生態系部署，有效滿足全球4G與5G市場需求。

雙方建立策略合作夥伴關係的目的，是透過非MIMO模式與巨量天線（Massive MIMO）模式等網路組態與效能架構，為通訊服務供應商（CSPs）提供更多樣化的Open RAN產品，並發展從鄉村到城市的各種使用案例。

在此協議下，NEC與台揚將共同為市場提供無線電單元（RU）解決方案，以因應日益增長的Open RAN無線電單元需求，滿足全球一線通訊營運商對布建Open RAN網路的高品質要求。

為滿足市場對供應鏈的多樣化需求，並確保電信等級的效能、可靠性和可用性，NEC提供不同選項增加Open RAN及解構式（disaggregated）產品組合。藉由此策略聯盟，NEC得以擴展Open RAN產品線，進而搶占龐大市場商機。

台揚董事長暨執行長顏信介表示，NEC為開放式與解構式網路的產業領導者，具備端對端Open RAN解決方案整合的專業能力，很高興能成為NEC的策略夥伴，共同為市場提供開放式、高效能、高品質的5G無線電單元產品。

NEC集團資深副總裁奧屋滋（Shigeru Okuya）表示，開放式、解構式的5G網路生態系統能徹底改變整個產業，透過與台揚建立穩固的策略合作夥伴關係，NEC承諾加速推動商用Open RAN部署，為客戶提供更大價值。