台北市今開放72歲以上長者及55歲以上原住民上網預約施打莫德納疫苗，台北市長柯文哲表示，目前預約已達到6萬多人，推測大家對莫德納疫苗情有獨鍾，「之前沒預約者這次都來預約」。

柯文哲表示，今早開始進行第四波預約，電腦系統跑過3遍，系統也較無bug，剛開始預約5分鐘，預約就達1.6萬人，30分鐘後預約也達2.2萬人，今天下午總共預約了6.2萬人，大概還剩下2.5萬人名額，明天早上8點到下午5點還可預約。

柯文哲指出，目前北市疫苗預約部分，已經預約到6萬多人，想必這一次預約人數比較多，拜託大家預約後時間到再來，讓醫院做好良好準備，並減少群聚問題，「可能大家對莫德納疫苗情有獨鍾，之前沒預約這次都來預約」。

柯文哲強調，疫苗將在這週五開打，下一梯次應是在下週二登記，也許最快在下週五開打疫苗。

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