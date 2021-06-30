北農群聚案近期成為全台矚目焦點，資深媒體人周玉蔻今日狂嗆台北市長柯文哲，不僅說今日確診數足以證明他隱匿北農染疫案，才害全台跟雙北一起無法解封，更嗆北市搞「微解封」是唯恐天下不亂。柯稍早在北市防疫記者會上回酸，感嘆疫情期間還滿腦子在搞政治動作，「讓人看起來就討厭。」

周玉蔻今日又在臉書發文公布「獨家」，內文指出今天確診個案數足以證明一件事，也就是柯文哲隱匿北農染疫案，害得全台灣跟著雙北一起無法解封。由於北市府考量確診數下降，昨日公佈夜市、商場微解封，也被批評「罪魁禍首不認帳，唯恐天下不亂」。

對此，柯文哲端出「狗搖尾巴論」，認為這題政府需要詳加思考，「起初是狗搖尾巴，後來是尾巴搖狗，有天即使狗尾巴被剁下來，仍會在地上自己搖。」他說，政府有時會收買、聘用名嘴來帶風向，但當這些人越來越膨脹，倒過來影響政府決策時，即使想切割也沒辦法。

「你們怎麼會放任一個人，比中央疫情指揮中心更早宣布資料？」柯指出，他昨日看Call in節目時，有很多名嘴都在砲轟北市不做疫調、不匡列接觸者，而且每個人口徑、講法一制，「其實我非常清楚，這是種中央廚房在供應資料，讓大家每個講法都一致。」

柯近一步指出，北市染疫人數約4000多人，市府員工佔了100餘人，這並非奇怪的事，但媒體會報「市府竟有百人感染」、「不疫調才會爆發」，但很多東西他決定不去計較，先把問題解決再說，還酸都已經疫情期間，卻有人滿腦子在搞政治動作，看起來很討厭。