傅子純、葉家妤、王彩樺、潘柏希等演員一起為王中平慶生。（民視提供）

今天（30日）是王中平的54歲生日，他昨在《黃金歲月》攝影棚收到慶生驚喜，民視跟劇組送上兩盆植栽、鳳梨蛋糕，要祝福他人氣紅翻天、錢賺飽飽。劇中老婆王彩樺得知王中平過生日相當興奮，身穿大紅色上衣祝壽，她笑說：「我就是把自己當成紅包要加碼！」也讓王中平相當開心直喊「王彩樺我愛妳」!

《娛樂超skr》主持人小路及阿甘解釋說這次送的植栽是「黑松」跟「辣椒」，就是知道他平常喜歡栽種植物，希望王中平在民視拍戲有在家的感覺，王彩樺則表示辣椒樹，就是希望劇中兩人的「雙星報喜」演出又嗆又辣，要帶給觀眾歡樂跟愛。

看到大家拿盆栽跟蛋糕幫他慶生，王中平說，第一時間真的感動到說不出話，沒想到自己這麼幸福。他說以往生日老婆余皓然會煮幾樣菜然後小孩買蛋糕，大家簡單在家裡過，沒想到民視跟劇組還有王彩樺都這麼用心幫他慶生，真的很感動，更覺得大家都是一家人。他也許下願望，希望這波疫情趕快平穩，大家身體健康平安，另一個願望就是《黃金歲月》收視率繼續創新高，他們也會賣力演好角色來報答觀眾朋友。