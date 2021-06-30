中國外交部發言人汪文斌6月30日主持例行記者會，針對「大赦國際」組織發表《香港國安法》負面言論指出，有關言論，純屬惡意抹黑歪曲之詞，強調任何攻擊抹黑都阻擋不了香港由亂轉治、由治及興的大勢。

汪文斌表示，《香港國安法》實施一年來，國家安全得到了維護，香港社會重回正軌，法治正義得到伸張，廣大香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由，在更加安全的環境中得到更好保障，這是任何不帶偏見的人都認同的客觀事實。

資料顯示，去年流入香港的資金規模高達500億美元，港股IPO集資額位居世界第二，香港今年一季本地生產總值同比增長7.9％國際貨幣基金日前發表了報告，再次肯定香港國際金融中心的地位，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減，這些都是對《香港國安法》和香港發展前景投下的信任票。

汪文斌強調，任何對《香港國安法》的攻擊抹黑都阻擋不了香港由亂轉治、由治及興的大勢。中國政府維護國家主權安全發展利益、堅決貫徹「一國兩制」方針、反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。「相信在中央政府全力支持和香港各界人士的共同努力下，香港一定能夠保持長期繁榮穩定。」香港的明天將會更加美好，香港人民的各項自由和權利會得到更好的保障。