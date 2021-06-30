新北市衛生局指出，板橋大遠百百貨公司櫃姐確診，感染源是她的家族在北市環南市場而染疫。台北市長柯文哲30日表示，過去1、2周投入了大量的人力、物力，在批發市場做大規模快篩、PCR、打疫苗，但這疾病的潛伏期仍有2至7天，不是今天管制就馬上消除，但仍會持續緊盯處理掉。

柯文哲說，若不防備並注意批發市場，那將會變成問題，北市過去1、2周大已大規模投入人力、物力進行快篩、PCR、打疫苗，將來還會用e化的人工智慧建立管制系統，仍會控制住。

柯說，這幾天還是有病例出現，因這疾病的潛伏期是2至7天，說不定現在發病的，都是更早被感染才陸續發病，所以不是今天管制、今天就消除，像北農案，以專家的眼光看是可控制，會用現在的人力、物力、科技緊盯著，並處理掉。

北市29日的20例確診中，有17例是社區感染，人數比新北多卻還進行寧夏夜市微解封，北市副市長黃珊珊說，北市才剛完成對北農、環南等各大市場的承銷人，達上萬人的快篩，找出陽性的個案，不會把數字淹沒掉，且上周快篩得多，透過精準疫調，找出不在居家隔離內的接觸者，因此除找到家戶感染外，也把潛在的個案都找出來，將傳染鏈的來源斬斷。