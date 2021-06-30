勞動部安心即時上工計畫，媒合求職者到公部門協助防疫工作。（廖素慧攝）

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長，中央放寬「安心即時上工」措施，每月最高薪資1萬2800元，30多歲藥癮更生人「小惠」藉此校正回歸新生活約半年，很高興能靠自己的勞力溫飽三餐；嘉義縣市目前有900多個職缺待申請。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部日前公告修正「安心即時上工計畫」，放寬申請資格、延長補助時數、提供防疫津貼及增加線上申請等4項措施，年滿15歲以上國民或獲准居留外陸籍配偶均可申請，時薪160元，每月最高80小時，原訂最多補助480小時，現可延長至960小時，過去曾申請過的民眾也能再次申請參加剩餘時數。

劉邦棟表示，雲嘉南地區目前核定1萬716個工作機會，幫助7734位民眾，上工率逾7成，而至6月29止，嘉義市有261個、嘉義縣有717個職缺，嘉義縣市共978職缺，線上、電子郵件、傳真、郵寄或電洽就業中心預約送件等方式都可申辦，申請案持續媒合，預計7月1日起陸續上工。

嘉義有1位藥癮更生人「小惠」，出監後遭逢疫情，求職如雪上加霜，難上加難，經雲嘉南分署嘉義就業中心運用「安心即日上工」計畫，已在公家機關擔任協助體溫量測的工作，穩定上工近6個月，她說「緩解了經濟上的壓力，有工作的感覺真好！」，更期待誤入歧途的人生能循序漸進地校正回歸。