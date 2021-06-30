6 月 24 日，An-225運輸機降落英國皇家空軍布萊茲頓基地(RAF Brize Norton)，執行北約部隊從阿富汗撤軍的任務。然而這架巨大的運輸機在重新起飛後，產生的湍流竟然沖垮機場邊緣的圍欄。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，安東諾夫(Antonov)的 An-225 米里亞(Mriya)戰略運輸機，是航空史上最重的飛機，僅空重就達到 285公噸，其載運量也是全球之最，最大起飛重量為 640 公噸，實際有效貨運量 253公噸，都是世界之最。

它是所有服役飛機中，有著最大的機翼展，達到88.4 公尺，以6具D-18T 渦扇發動機提供動力，總推力達到140公噸。

它原先屬於蘇聯航太部門，主要工作是運輸前蘇聯的暴風雪級太空梭之用，因此它有1個強化的機背結構，能夠以背負的方式，將105公噸的太空梭從組裝廠運輸到拜努寇特基地。

AN-225 breaks perimeter fence at Brize Norton

然而，如此強力的運輸機全球卻僅有1架，受到蘇聯時代後期的財政困難，An-225的量產計畫被停頓了，加上1991年的蘇聯解體，飛機的產權歸屬到烏克蘭，但烏克蘭也沒有能力再重起生產工作。

之後烏克蘭安東諾夫航空公司成立全球運輸公司，專營特殊與大型物品的運輸工作但是因為An-225的數量太少，因此該公司的主要機隊是運量稍小的An-124。

An-225最大飛機的頭銜將遇到挑戰者，由微軟創辦人保羅艾倫投資研發的「同溫層發射系統」(Stratolaunch LLC)在翼展長度上達到117 公尺，超過了An-225的舊紀錄，不過同溫層發射系統是雙機身飛機，所以它的機翼總共3段，又是另一種設計。