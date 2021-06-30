最令人感動的比賽關鍵往往不在於最終的勝負，而是在於雙方努力拚搏的過程，每一位選手奮力揮灑的汗水和堅強的意志，才是讓一切變得精彩的關鍵，世界球后紀錄保持人『戴資穎』正是因此比其他的選手更加耀眼，即使處在逆境始終不被動搖，手臂上的刺青「相信自己」四個字更早已化作其內心中最堅定的力量，助她走過無數難關，不斷成長。

不論處在哪一種狀態下，仍堅持不懈、始終「相信自己」，相信每一滴付出的汗水都必然有其意義，這樣的精神和理念，與邁入第40周年的運動飲料領導品牌舒跑不謀而合，特別邀請戴資穎擔任旗下運動飲料年度品牌代言人，除拍攝主題廣告外，更聯手推出「小戴相信自己信念瓶」，希望將小戴的信念實體化，傳遞給每一個認真努力的民眾。

此次合作將戴資穎的信念印上舒跑瓶身，包含「每一滴汗水都將能獲得回報」、「專注你喜歡的事就能感受到那股強大力量」等四款語錄，希望與全民一起分享戴資穎的強大力量、度過種種難關，6月底陸續在全國各區域型連鎖超市和電商通路進行販售，7月也會推出「小戴加油瓶」，就好像小戴隨時在生活中為我們加油打氣一樣，購買全系列產品登錄發票，還能周周抽金牌。

7月下旬推出的舒跑40周年紀念「舒跑 x 小戴Q版悠遊卡」，從沒看過的超Q的小戴與超Q的迷你仿真舒跑悠遊卡，喜愛小戴與舒跑的粉絲們千萬別錯過。

戴資穎堅持不懈、始終「相信自己」，相信每一滴付出的汗水都必然有其意義，這樣的精神和理念，與邁入第40周年的運動飲料領導品牌舒跑不謀而合。（舒跑提供）