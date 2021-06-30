全台第三級警戒延長至7月12日，許多行業攤商無法營業，造成營運困難甚至危及生計，部分縣市有條件微解封夜市等場所營業，新竹縣考量目前疫情未見和緩，暫不微解封夜市，各營業場所仍遵循三級警戒規定，僅美甲、美睫即日起解封開放。

縣府產發處長陳偉志表示，新竹縣目前有12處夜市，湖口中興夜市和竹東中央市場夜市為公所列管，目前疫情仍未見和緩，不適合解封營業，另10處不合規定的夜市，原本就不能營業，無解封與否問題。

陳偉志說，受到疫情影響，許多店家營運困難，以商業登記歇業的標準統計，新竹縣今年6月歇業商家有49家，其中9家是餐飲業，去年同期歇業有54家，其中10家是餐飲業，前年有75家歇業，其中21家是餐飲業，以數據來看，新竹縣目前並未出現明顯增多的歇業商家。

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