華碩全新一體式水冷CPU散熱器三大系列報到，包含旗艦級「ROG Ryujin II」、潮流吸睛的「ROG Strix LC II ARGB」，實力強悍的「TUF Gaming LC ARGB」皆配備高性能風扇、自訂燈效和業界最高六年保固，為玩家DIY組裝首選；另推出散熱風扇「ROG Strix XF 120」，全速運轉仍舊安靜，以高效低噪的表現，實現進化級遊戲體驗！

ROG Ryujin II。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ROG Ryujin II系列擁有第7代Asetek幫浦和Noctua Industrial PPC風扇，及額外的嵌入式風扇，為主機板CPU插槽區、VRM和M.2強勁冷卻；幫浦外蓋配備3.5吋LCD面板，監測系統核心數據一目了然，亦可透過Armory Crate軟體自訂圖形動畫，打造專屬特色。ROG Ryujin II 240／360，建議售價：NT$6990／NT$8990。

ROG Strix LC II ARGB（左）、TUF Gaming LC ARGB。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ROG Strix LC II ARGB系列有240、280和360 mm散熱器尺寸選擇，配備高性能液體冷卻，全面發揮處理器潛力；採用封閉迴路設計，第7代Asetek幫浦散熱出眾，增加抗滲透性、強化耐用性和降低噪音。TUF Gaming LC ARGB系列專為中型電競主機而生，通過IP5X防塵認證，確保可靠耐用、延長使用壽命和傑出風扇效能。

ROG Strix XF 120為尺寸120mm的4-pin PWM散熱風扇，適用於機殼、一體式水冷及CPU散熱器，轉速調節範圍廣(250rpm至1800rpm)，調校彈性大，性能絕佳。ROG Strix XF 120採用高穩定性「360°磁懸浮軸承(MagLev)」，減輕摩擦聲響與耗損，使用壽命長達40萬小時；風扇四周內建抗震襯墊，運轉音量極低(≤ 22.5分貝)，比圖書館更安靜，使玩家在無噪環境下享受遊戲。ROG Strix XF 120，建議售價：NT$790。