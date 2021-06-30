高雄30日新增2例確診個案，皆與先前發生的仁武家庭群聚案有關聯，其中案14872與指標個案女兒的表姐一家人同住於鳳山區某棟大樓，雖然雙方互不認識也住在不同樓層，但疑似因為他與確診者前後分別搭乘同部電梯，在密閉空間染疫，隨後再將病毒帶回家中，也造成2位同住家人確定染疫，但尚未列案號，目前該大樓已經確定有5人染疫。

高雄市長陳其邁表示，案14872因症就醫採檢時確診，疫調人員發現，他住處位在鳳山某大樓3樓，而先前染疫的指標個案女兒的表姐一家人則是住在同棟大樓7樓，為了不讓病毒擴大感染，立即清空大樓，召回所有住民共149位，對他們安排採檢並分送防疫旅館隔離。

陳其邁指出，該棟大樓是屋齡將近30年的平面大樓，且僅有一個狹窄的出入口及3部共用電梯，他們研判，案14872是與先前確診的個案在6月21日發病前搭乘同部電梯造成接觸感染，且案14872也將病毒帶回家中，傳染給2位同住家人，目前整棟大樓已經確定有5人染疫。

高市府接獲案14872確診的消息後，火速到場封樓，並召回大樓內所有住戶，以防疫巴士載送到防疫旅館並安排檢測，導致附近居民人心惶惶，有民眾在網路上批評，對高市府把被匡列者送旅館隔離的法律依據感到不解。

陳其邁回應，這是個痛苦的決定，基於大樓的群聚已經有5個確診個案，判斷可能是因為共同感染源以及環境的汙染，所以快速採取清零計畫，並不是只發現1例的疑似個案，就決定整棟大樓清空。