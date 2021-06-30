台東縣長饒慶鈴宣布台東正氣及四維夜市7月1日起有條件恢復營業。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴宣布台東正氣及四維夜市7月1日起有條件恢復營業。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東邁入連續20天「嘉玲」，縣長饒慶鈴說明枋寮果農14734感染印度Delta變種病毒，台東有17位接觸者列為居家隔離，其中16位PCR採檢陰性、1位結果未出爐。並宣布7月2日起開放預約施打莫德納疫苗，另外，台東正氣、四維夜市7月1日起有條件恢復營業。

饒慶鈴表示，枋寮果農個案14734確認感染印度Delta變種病毒，台東因此有17位接觸者列為居家隔離，其中16位PCR採檢陰性、1人採檢結果尚未出爐，並且中央6月29日宣布枋寮果農接觸者皆集中檢疫，台東縣府已協助居家隔離者入住集中檢疫所。

饒說明，中央7月首波撥補1萬3247劑莫德納疫苗，將持續開放第1至6類民眾，並新增第8類65至74歲長者（原住民55歲以上）預約；另外5月9日前已施打第1劑AZ疫苗者，可預約施打第2劑AZ疫苗。

此次疫苗採電話及網路預約，開放時間為2日上午9點至4日為止。此次第5類增加居家式和社區式長照機構及身障機構照服員與服務對象、文健站照服員、原家中心社工預約施打。針對第1至5類對象，在台東市施打者，請至台東馬偕、基督教醫院、聖母醫院網站預約；在台東市以外鄉鎮施打，以網路（https：／／wecanhelp.ttpush.app／reservation）或電洽鄉鎮衛生所預約。

此外，高雄及雙北夜市近日陸續開放恢復營業，饒慶鈴除了感謝台東攤販這段時間的配合，也宣布在做好防疫措施的情況下，台東市正氣路觀光夜市與四維夜市經過討論後將於1日起有條件恢復營業，遵守縮小規模、僅提供2分之1攤位、禁止邊走邊吃，並請攤商務必自律，做好安全距離、消毒防疫、實聯制及人流管制等，而套圈圈等休閒娛樂類攤位，因有人潮群聚逗留疑慮，未列入第一波營業範圍。