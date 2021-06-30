北市振興醫院爆發「特權疫苗」，5月間幫政商名人連戰等10人、丁守中等百人施打AZ疫苗，士林地檢署30日表示，已根據媒體相關報導，已指派「防疫處理小組」專責主任檢察官張志明與檢察官，分案進行調查，將以《刑法》偽造文書中的業務登載不實罪偵辦，如涉及不法將依法追訴。

丁守中等上百人，在今年2月間依照新冠肺炎疫苗接種計畫書，屬施打順序第1類，醫療院所非醫事人員造冊，丁守中5月26日施打後，並稱接獲醫院通知後施打。至於醫院部行政違失部分將由北市衛生局調查，另造冊是否符合「COVID-19疫苗接種計畫書」規定，檢方已分案調查。

而連戰夫妻等10人在振興醫院接種，北市府已在6月22日開罰30萬，至於10人名單牽涉特權接種，檢察官也將一併調查，造冊是否不符合類別的接種者混入名單。

士林地檢署呼籲，防疫政策需要中央與地方政府攜手合作，全民同心協力一致對抗變種病毒，才能早日度過難關，若有恣意違反相關防疫措施或法律規定，士檢「防疫處理小組」將會同主管機關速查嚴辦，以維防疫秩序。