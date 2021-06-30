北市議員陳怡君30日指出，北市府產發局商業處，發函要商家更換政務委員唐鳳開發的QR Code實聯制，改成用市府自己研發的「台北通」系統，顯示台北市長柯文哲防疫不力，只顧跟中央對抗，其心可誅。北市副市長黃珊珊回應，台北通跟中央實聯制是互通，且還可登錄離場時間。

黃珊珊表示，「台北通」是希望將列管的商圈增加，它跟中央實聯制是互通，台北通除可掃描入場時間，也可得知離場時間，希望大家廣用台北通，且台北通本身有註記商家的地址，可用來做精準疫調，台北通也是很多市政溝通的管道，將來可介接中央的資料庫，方便e化，或用未來的「疫苗通行證」以便進出場館。

陳怡君接獲商家爆料，指商業處日前發函給北市商圈發展協會，建議商家更換唐鳳研發的QR Code，改成用台北通系統掃碼，她痛批柯在這次防疫過程中，一再隱匿確診者足跡，導致疫情擴散，並不時與中央唱反調，此時解封在即，卻要商家更換掃碼系統，只顧跟中央對抗。

「實在匪夷所思！」陳怡君說，不少商家跟她反應，對於商業處的這項發文感到不解，唐鳳研發的QR Code系統，現在全國人民都會用，即便老人家常用的非智慧型手機，也能透過簡訊系統上傳，這麼好用的系統不用，卻要強迫更換台北通系統。

陳怡君也說，柯文哲從疫情爆發以來，一直未能公布疫調足跡，如今市府棄中央系統不用，卻強迫更換遭民眾及商家質疑有蒐集個資疑慮的台北通系統，若中央要調台北市足跡資料，是否還要看柯文哲的臉色？

她強調，北市府可蒐集到遠比電話號碼與店家代碼更多的資訊，包括姓名、身份證字號等，一旦外縣市民眾來台北消費，若使用台北通，所有個資皆被柯市府所掌控，對於柯市府不用其極地推銷台北通，她合理懷疑柯文哲此舉是否另有政治目的，為選舉舖路？