台北市禾馨醫療日前因特權疫苗風波遭北市開罰，同時解除合約疫苗診所資格，卻仍在臉書開放民眾預約接種，引發議論。北市副市長蔡炳坤指出，24日起已暫停禾馨醫療旗下4間診所的施打資格，但第5間「小禾馨民權小兒專科診所」仍為此次疫苗施打的合約院所之一。

禾馨懷寧婦產科診所、民權婦幼健康中心昨在臉書公布「禾馨孕婦獨享施打計畫」，開放在禾馨診所產檢的孕婦，透過APP登記施打莫德納或AZ疫苗，並透過人海戰術協助進行院內施打。

蔡炳坤今日在防疫記者會上解釋，「禾馨民權婦幼診所」、「小禾馨小兒專科診所」、「小禾馨士林小兒專科診所」及「小禾馨懷寧小兒專科診所」4家合約診所，因為違反疫苗接種規定已終止接種合約，因此業者在網站宣傳替孕婦施打疫苗一事，顯然是錯誤訊息、誤導民眾。

蔡指出，目前僅有「小禾馨民權小兒專科診所」為此次疫苗合約院所，因為該院並沒有違規情事，分別於7月2日、4日提供98個預約名額，接種對象為72歲以上長者、55歲以上原住民，倘若業者又違規施打在其他族群，一樣會開罰、解除合約關係。

此外，外界也關心其他遭罰的好心肝診所與振興醫院，在特權疫苗風波爆發後，是否還會配發莫德納疫苗？蔡表示，這兩間醫療院所都不在這次配發的行列，至於振興醫院是否涉及偷打疫苗的調查報告，北市副市長黃珊珊則說，待衛生局稽查完後就會公布。