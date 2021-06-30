國內今（30）日新增55例本土病例，其中新北市23例最多，其次為台北市22例，原本確診數一直都高於台北市很多的新北，繼昨天相差2例後，今天只差1例，有網友驚呼「快要黃金交叉了」，大讚新北市長侯友宜認真踏實、防疫有成，直呼：「新北人數超多，控制到這樣也太強」。

Delta群聚擴大！中央不聽苦勸還圍剿 侯友宜最新民調超柯趕賴

近日本土病例數趨緩，更令人意外的是，原本確診數一直居高不下的新北市防疫有成，今天跟台北市的單日確診數只差1例，指揮中心公布各縣市病例分布後，讓不少人驚訝。有網友在網路論壇《PTT》表示，新北昨天新增22、台北20，差2例；今天新北新增23、 台北22，差1例，沒想到之前疫情最嚴重的新北竟然追上台北，已經快平手了。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「兩邊市長能力高下立判」、「明天差0、後天追過」、「黃金交叉」、「侯P加油！」、「第一名市長」、「不要下週變成全台陪台北」。

有網友指出，新北人口比台北多，可以控制到這樣很厲害，還有網友說，台北市有100萬外來工作人口，應該有蠻多人在台北工作，但住在新北的；不過也有網友認為，新北、台北連在一起應該要相加才對，「差幾個根本沒差」、「這種東西拿來比賽幹嘛」。