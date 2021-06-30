桃園新增5起確診案例，其中2人分別在某工廠和科技公司服務，前者公司快篩陽性後確診、後者昨晚身體不適急診就醫確診，衛生局長王文彥指出，2例有些靠近，目前正在查有無共同感染源。另外奔喪染疫的家庭成員，2度採檢都陰性，公司要求自費採檢「陰轉陽」，但CT值高、傳染力弱。

王文彥說，5名新增確診者年齡介於30多歲至50多歲之間，分別在桃園2、中壢2、龜山1，有2人是14天隔離期滿二採陽性確診，案14868CT值高28.5，目前隔離治療中。

案14869是月初發生的赴台北二殯奔喪的家族成員，當時阿公、兒子和外孫確診，今確診個案是媳婦、該告別式為其父親，她居家隔離期是6月8日至21日，居隔期滿採檢陰性，公司要求自主健康管理7天後，要再自費採檢，結果PCR呈陽性、CT值高達37.6，「真的是陰轉陽！」，列入確診個案，一家共4人確診。

王文彥也提到，案14870是獨居的學校老師，6月19日赴台北探視父母，豈料父母23、24日相繼確診，他24日知悉後、25日開始居家隔離，但前3天有到學校，雖然都是單獨教室視訊教學，沒有碰到其他人，但市府仍匡列部分教職員並對環境清消。

案14871則是某工廠30多歲男員工，工廠就要求全部員工快篩，28日無症狀快篩陽性，到醫院複查PCR確診、CT值13.55，已匡列職場家人共7人；案14904是30多歲某科技公司男性職員，昨晚出現症狀赴急診，採檢陽性確診，目前也收治在醫院裡面，2人感染源還在調查中，雖然前者有三重旅遊史，但因兩例有些靠近，持續疫調查明有無共同感染源。

市長鄭文燦說，有2例感染源還在調查，希望能夠精準疫調、擴大匡列，並且進行採檢、隔離，追蹤一樣要徹底，他提到，台灣目前疫情有趨緩，但精準疫調不可或缺，疫調要嚴謹、匡列要擴大、採檢要多次、隔離要確實，才能夠抓住每一個確診個案足跡範圍。

鄭文燦說，過去桃園很有經驗，但這段時間看到職場感染、家庭感染風險大增、很容易形成群聚，病毒的傳播力非常快，因此要確實把疫調工作做好。