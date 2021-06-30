魏妙如推出全新單曲〈夢想的台北〉。（如此音樂提供）

魏妙如推出全新單曲〈夢想的台北〉。（如此音樂提供）

新加坡創作女聲魏妙如今(30日)發行全新單曲〈夢想的台北〉，是她在疫情升溫之際，宅在家有感而發的創作。她來台發展後，有了「新(新加坡)台(台灣)妹」的稱號，她笑稱自己也是北漂的一員，台北這座城市給予她實現夢想的希望，卻又帶給她面對現實的寂寞，希望透過新歌為大家帶來鼓勵及安慰，提醒大家珍惜生活中每個小確幸，一起努力抗疫，期待趕緊回到熟悉的生活、熟悉的台北。

在新歌歌詞中，魏妙如結合了國語、英語及台語，這是她首度嘗試以台語創作，希望能更貼近台灣這片土地。她去年底加入民視「台灣那麼旺」節目，常有觀眾敲碗希望她能演唱台語歌曲，加上小時候她的爸爸總是在開車的時候聽台語歌，她希望能唱給遠在新加坡的爸爸聽。

為了學習台語歌，她用羅馬拼音一個字一個字標註，沒想到被說像是ABC在唱，不過在當天節目獲得來賓許富凱給予鼓勵，覺得這樣也是很有特色，讓她有勇氣繼續唱台語。

而她為了加速台語學習，前陣子到市場買菜的時候，特意用台語問多少錢，沒想到新加坡的台語多少錢是「幾鐳」而非台灣的「哇賊錢」，讓賣菜阿姨聽的一頭霧水，最後只好糗用國語直接問多少錢，阿姨還抓著她貼心的教她怎麼講「哇賊錢」，讓她感到非常的「拍謝」。

〈夢想的台北〉將在7月中推出NFT版本，限量發行20份，包含特製的動態視覺及重製版的音檔，希望陪伴大家度過這段居家抗疫的時光。