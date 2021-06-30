聞名國際的大陸知名鋼琴家郎朗在2019年閃電結婚，甜娶小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），升格當人夫的郎朗當年帶著嫩妻登上夫妻真人秀《幸福三重奏2》後，他去年也接連登上陸綜《妻子的浪漫旅行》、《青春環遊記2》以及《明日之子》，沒彈琴郎朗還引發外界好奇，他是否要轉型當藝人了？對此，郎朗也大方回應。

39歲郎朗琴技聞名國際，還擁有「世界最年輕鋼琴大師」、「中國莫札特」的美名，而郎朗2019年閃婚，同年底帶著鋼琴家妻子登上夫妻真人秀《幸福三重奏2》後，郎朗在去年還一口氣登上《妻子的浪漫旅行》、《明日之子》等多個陸綜。

郎朗近日登上大陸訪談節目《我的時代和我》，被問到頻在綜藝節目上露臉、是否要轉型，對此，郎朗堅定說：「沒有，我從來沒想轉型」，郎朗笑說：「疫情期間連音樂會都沒了，還不做點別的事，我在家不得被悶死」，不過郎朗也強調，他只要覺得陸綜的主題適合自己，或者對他的成長有幫助，郎朗都很願意去嘗試。

郎朗強調他從來沒想過要轉型。（圖／取材自優酷紀實 Youtube）

郎朗事後也在微博感性提到，去年疫情爆發時，他很多工作計畫陷入困境，郎朗被未知和無力感糾纏，不過郎朗深信音樂能撫育人心，因此他仍繼續進行音樂工作，郎朗感謝家人始終都在他身邊，而郎朗與老婆吉娜也在今年初迎接兒子出生，幸福組成一家三口，也讓郎朗感性寫下：「永遠懷抱希望，開足十分馬力，呈現自己想要的姿態」。