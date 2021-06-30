針對台美TIFA復談，台灣鋼鐵公會理事長同時也是中鋼董事長的翁朝棟昨表示，鋼鐵業樂見並全力支持台美TIFA復談，踏出雙方恢復BTA的第一步，締造新的里程碑；他相信對於台灣整體鋼鐵產業供應鏈在競爭力提升及外銷實績上都具有實質助益。

中鋼指出，美國向來為全球鋼鐵需求及進口大國，年均進口數量約3500萬噸。而台美雙方鋼品貿易往來頻繁，過往台灣銷美年約90萬噸，以冷軋及鍍烤產品為主、同時每年大量進口美國廢鋼約150萬噸。

不過，打從2018年川普政府實施鋼鋁232關稅以後，台灣銷美鋼品數量逐年遞減，對鋼鐵業出口產生重大打擊。去年駐美大使蕭美琴上任前，透過行政院經貿談判辦公室政委鄧振中、主委楊珍妮邀請台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟及中鋼公司執行副總黃建智等共商台美鋼鐵事務，深入交流全球供應鏈變化趨勢及駐美代表處扮演的功能。

翁朝棟當時根據中鋼委託美國智庫的研究報告，向蕭美琴表達個別產業要單獨向美方提出關稅減免或額度保障等貿易諮商的確相當困難，期待政府能透過恢復TIFA談判後，再逐步展開至BTA的洽簽、進而商談相關貿易障礙的排除。

翁朝棟認為，現今國際間鋼鐵業仍充斥著如反傾銷、防衛措施等各項貿易障礙，美國是台灣鋼鐵業重要的市場與合作夥伴，台美關係的推展與深化，對台灣整體鋼鐵產業供應鏈在競爭力的提升及外銷實績上都具有實質的助益。

翁朝棟也代表台灣鋼鐵業界感謝政府對台美TIFA復談的努力，樂見這次復談為雙方踏出恢復BTA的第一步，未來在相關談判中，若能將232關稅列入談判項目，有機會降低進口稅率，特別是冷軋、鍍面產品因無反傾銷稅或反傾銷稅率低，更有助於我國單軋業者銷美，同時有助於美方舒緩目前因供需失衡，導致居高不下的高鋼價及衍生的通膨壓力。