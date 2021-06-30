今年5月7日，經濟部預告了《工廠管理輔導法》的子法《特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法》，該法規範了農地違章工廠在取得「特定工廠登記」後，可以將土地從農地變更為工業用地，違章工廠即可永久就地合法，還可以進行土地交易，恐造成農業區永久性地破碎化，數個民間團體今日發布聯合聲明痛批，執政黨非但沒有兌現「不准新設、不得污染、不得危及公安」，反而步步放寬就地合法條件，喊話行政院必須說明白。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境法律人協會、消防員工作權益促進會於今年6月3日召開記者會，嚴正要求暫緩《用地變更辦法》草案公告，然而經濟部無視民間團體要求「遏止農地違章工廠問題，守護糧食安全，捍衛國土與土地正義」的強烈訴求，竟於6月21日《用地變更辦法》正式公告生效。

民間團體指出，生效後的《用地變更辦法》將帶來許多弊病，包括「全面納管」等同「永久就地合法」，違背國土安全及永續發展，以及違建工廠建材易燃軟化，道路狹小救災車輛進出不易，恐打造成消防員的墳場。

另外也包含危害台灣糧食安全、造成土地合法化用地炒作，工業區形同虛設；安裝光電卻未考量特登工廠的建築特性，在發生火災時，結構遭破化的鐵皮工廠易造成光電板墜落，增加消防員救災觸電風險。

民團要求，經濟部應修正《特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法》，加嚴用地變更審查及資格認定，讓廠商付出與工業區工廠一樣合理的合法化成本；農地變更為特定目的事業用地後，不能交易買賣，否則將造成農地破碎、投機客炒作；《工輔法》及其子法應以嚇阻農地污染為指導原則，應明訂造成污染的農地工廠不能就地合法；以及違章工廠安裝光電應考量建築特殊性及救災安全，重新訂定消防與結構安全法規。

民團遺憾表示，曾經承諾保護農地、保護消防員的蔡總統與及執政黨非但沒有履行承諾，反而步步放寬就地合法條件，蘇院長在2019年《工輔法》的修法承諾「不准新設、不得污染、不得危及公安」全部跳票，行政院必須出面說明清楚。