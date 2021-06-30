中市研考會主委吳皇昇指出，台中首創疫苗殘劑預約登記作業機制，6月29日上午9時開放登記，民眾施打意願踴躍造成網路爆量，創下登記平台300萬次的點擊與瀏覽，最後共有1萬9935人成功預約。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市6月30日本土零確診，已連續5日「嘉玲」報到，市長盧秀燕表示，台中市連續5天迎來「嘉玲」，但疫情還沒有到終點；針對30日開設40站快打站為75歲以上長者施打疫苗，盧秀燕也說因為長者施打意願爆增，因而只有6站有殘劑加總21劑讓民眾接種，平均1站不到1劑，研考會估算殘劑預約施打機率約0.11％。

盧秀燕說，台中市盤點約剩下8000多劑AZ疫苗，6月30日上午同步在台中40個快打站為75歲以上長輩施打，截至12時止總計施打8540人，施打意願較預期高，評估應是近期Delta病毒侵台，喚醒長輩們居安思危意識，另1處和平衛生所快打站則於下午開打，提供原住民長輩施打疫苗；盧秀燕說，75歲以上長者只要是造冊還未完成施打者，本周將開放施打莫德納疫苗。

另，6月30日也是台中市首度開放民眾上網登記預約接種殘劑，6月29日上午9時開放登記，民眾施打意願踴躍造成網路爆量，創下登記平台300萬次的點擊與瀏覽，最後共有1萬9935人成功預約。這次開設40個快打站共有21劑殘劑，其中34站疫苗全數為長輩施打完成沒有殘劑，6個站有殘劑產生，開放預約民眾施打。

台中市研考會主委吳皇昇說，因疫苗數量有限且打氣增溫，目前殘劑預約施打機率約0.11％，未來殘劑開放預約將再視情況而定，於公告施打前兩日公佈站點、前一日開放預約、並在當日視現場殘劑情況按序通知民眾。

吳皇昇表示，因每次疫苗開放施打數量、站點和廠牌皆不相同，若民眾當次預約未成功施打殘劑需重新再預約，確保疫苗施打「三公原則」，對所有人皆「公平」、預約系統「公開」、施打名單「公布」，並將排序與現場施打作業錄影存證。