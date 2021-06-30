中國叫車平台滴滴出行母公司滴滴環球29日下午決定，滴滴落實以14美元，即美國首次公開招股（IPO）招股區間上限定價。

華爾街日報報導，按照14美元定價計算，滴滴集資額為40億美元，公司估值達到670億美元。

另有外電引述消息人士稱，滴滴增加了售股數量，發售3.17億份美國預託股份（ADS），集資額增至約44億美元。

滴滴較早時公布IPO細節，計劃發售2.88億份ADR，每份ADR訂價範圍介乎13至14美元。

較早時有消息稱，滴滴已經獲超額認購。30日在美國首日上市。