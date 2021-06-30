元大金綠電計畫再有新進展。對此元大金30日宣布，旗下子公司元大證券、元大銀行四個綠電據點供電，將規劃每年採購55萬度綠電，首波綠電採購計畫，將先在元大證券西門分公司、台中分公司及元大銀行營業部、台中分行四個據點正式供電，第二階段計畫預計擴大到集團旗下其他子公司。

元大金與再生能源售電業者瓦特先生合作金融據點的綠電採購計畫，為國內首家用「商辦綠電」模式直接採購再生能源的金融業者，透過上述第一、二階段的執行，元大金指出，希望在明年達到2022年全集團總綠電使用率10%的目標。

除了綠電採購之外，對於近幾年來越益受到全球矚目的「碳排放」議題，元大金也多管齊下並且近一年來大幅減碳8％。對此元大金指出，元大金先是在2019年開金融業之先，簽署科學基礎減量目標（Science based target SBT），完成類別一、二盤查，緊接著在2020年啟動全集團投融資溫室氣體排放盤查與揭露，全面檢視集團內部各子公司的碳排放狀況。

據元大金統計，截至2020年底，元大金控旗下316處營業據點全數通過ISO 14064-1溫室氣體查驗，總計2020年全集團碳排放量23880公噸，較2017年下降接近8個百分點，已展現「減碳」的初步成效。

元大金並分析，甫落幕的七大工業國組織（G7）高峰會在會中承諾，至2030年減少一半溫室氣體排放，降低氣候風險可能帶來的挑戰，可見得未來對碳排放問題會更以高標準要求，同時台灣淨零碳排目標並已底定，元大金必須跟得上這個重要脈動，元大金亦加入由綠色和平組織發起的《RE10x10 氣候宣言》倡議行動。

元大金指出，從元大金為四家據點採購綠電，已顯見元大金對於再生能源使用策略，已從採購再生能源憑證（T-REC)階段，進階到實踐再生能源購電協議（PPA)，未來綠電使用將從上述4個據點全面擴大到所有300多家的銀行、證券營業據點。